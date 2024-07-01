Minikler Judo Balkan Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüde yerini aldı

Spor

Minikler Judo Balkan Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüdeki yerini aldı.

Makedonya'nın Manastır şehrinde 29-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan Minikler Judo Balkan Şampiyonasında ülkemizi milli takımda temsil eden Düzceli sporcular Erva Eren, Eftal Çetinkaya ve Ayaz Alayıldız katıldı. Judo Antrenörleri Nermin Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde Minikler Judo Balkan Şampiyonasına katılan 28 kiloda Erva Eren Minikler Balkan Şampiyonu, 44 kiloda Eftal Çetinkaya Minkler Balkan üçüncüsü ve 38 kiloda Ayaz Alayıldız Minikler Balkan beşincisi olarak Düzce'ye ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. - DÜZCE