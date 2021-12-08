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Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika

Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor

08.12.2021 18:59

Beşiktaş'a transferi çok konuşulan Miralem Pjanic büyük hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayı için planlamalarını yapan siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu Barcelona'ya geri gönderecek.

Beşiktaş'ta durdurulamayan kötü gidişin faturası kesilmeye başlanıyor. Siyah-beyazlıların sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı dünyaca ünlü futbolcu Miralem Pjanic vedaya hazırlanıyor.

BEKLENEN PERFORMANSIN UZAĞINDA KALDI

Akşam'da yer alan habere göre; yaz transfer döneminin son gününde İspanyol devi Barcelona'dan kiralanan ve Beşiktaş'a gelişi olay olan Miralem Pjanic, beklenen performansın uzağında kaldı. Şu ana dek, 8'i Süper Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 11 maçta forma giyen Boşnak yıldız, 4 kez asist yaparken, gol bulamadı.

BEŞİKTAŞ, PJANIC'İN MALİYETİNDEN KURTULACAK

Üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı ritim bulamayan 31 yaşındaki merkez orta saha, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözünden düştü. Yönetim de hem Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlar hem de takımın ligdeki durumundan dolayı Boşnak yıldızın maliyetinden kurtulmanın planlarını yapıyor.

BARÇA'YA GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Yönetimin Barcelona ile görüşeceği ve oyuncuyu devre arasında Katalan kulübüne geri göndereceği iddia edildi. Pjanic'in de Xavi'den dolayı Barça'ya geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Son Dakika Spor Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika Spor


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