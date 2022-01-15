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MKE Ankaragücü: 1-2 - Son Dakika

MKE Ankaragücü: 1-2

15.01.2022 21:09
MKE Ankaragücü: 1-2

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Orkun Aktaş (xx), Özcan Sultanoğlu (xx) KOCAELİSPOR: İsmet (x) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Musa (x), Atila (xx), Cisse (x), Mandjeck (x)(Dk.88 Kubilay), Dıop (xx), Pereira (x)(Dk.78 Semih), Rasheed (xx), Yiğit Ali (x)(Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Orkun Aktaş (xx), Özcan Sultanoğlu (xx) KOCAELİSPOR: İsmet (x) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Musa (x), Atila (xx), Cisse (x), Mandjeck (x)(Dk.88 Kubilay), Dıop (xx), Pereira (x)(Dk.78 Semih), Rasheed (xx), Yiğit Ali (x)(Dk.59 Dino x) MKE ANKARAGÜCÜ: Akın (xx) - Erdem (xx)(Dk.76 Paulo xx), Şahverdi (xx)(Dk.60 Ali Kaan xx), Eren (x), İshak (x)(Dk.60 Abdullah x), Yasin (xx), Zahid (xx)(Dk.83 Cem), Yusuf (xx), Sinan (xx), Murat (xxx), Aatıf (x)(Dk.76 Ariyibi x) GOLLER: Dk.39 Pereira (Kocaelispor) - Dk.33 Şahverdi, Dk.86 Murat (MKE Ankaragücü)  KIRMIZI KARTLAR: Dk.34 Cisse (Kocaelispor) SARI KARTLAR: DK.64 Mandjeck, Dk.75 Diop (Kocaelispor) - Dk. 75 Yasin (MKE Ankaragücü) Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. 33'üncü dakikada, Kocaelispor ceza sahası çevresinde uzun süre pas yapan MKE Ankaragücü takımı topu ceza sahası dışında bulunan Şahverdi ile buluşturdu. Şahverdi'nin şutunda top savunmaya çarptıktan sonra yön değiştirerek ağlarla buluştu: 0-1 39'uncu dakikada MKE Ankaragücü takımında kendi sahası üzerinde baskı kuran Kocaelispor ceza sahası çevresinde topu kazandı. Yaşanan karambolde yükselen topa yarım vole vuran Pereira topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 86'ncı dakikada sağ kanattan topu ceza sahası içerisine taşıyan Murat sert bir vuruşla kaleciyi mağlup etti: 1-2.

Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı.


- İzmitkocaeli
MKE Ankaragücü: 1-2
MKE Ankaragücü: 1-2
MKE Ankaragücü: 1-2
MKE Ankaragücü: 1-2
MKE Ankaragücü: 1-2
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MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kocaeli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü: 1-2 - Son Dakika Spor


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