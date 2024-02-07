MKE Ankaragücü, Alexis Flips'i kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü, Alexis Flips'i kiralık olarak transfer etti

MKE Ankaragücü, Alexis Flips\'i kiralık olarak transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Fransız kanat oyuncusu Alexis Flips'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüp, Anderlecht ile geçici transfer anlaşması yaptığını duyurdu. 24 yaşındaki Flips, bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Anderlecht formasıyla 12 maçta oynadı. Ankaragücü daha önce de Ertaç Özbir ve Riccardo Saponara'yı transfer etmişti.

07.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız kanat oyuncusu Alexis Flips'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexis Flips'in kulübümüze geçici transferi için kulübü Anderlecht ile anlaşmaya varıldı." ifadesi kullanıldı.

İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, futbol şube sorumlusu Yusuf Buğra Tanık, sportif direktör Yılmaz Bal ve genel sayman Mehmet Şahin'in de katıldığı belirtildi.

24 yaşındaki Alexis Flips, bu sezon Anderlecht formasıyla Belçika Jupiler Pro Lig'de 12 maçta forma giydi.

Başkent temsilcisi, daha önce kaleci Ertaç Özbir ve İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'yı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ertaç Özbir, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Alexis Flips'i kiralık olarak transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Alexis Flips'i kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement