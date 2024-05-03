MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor'u 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor'u 1-0 önde tamamladı

MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor\'u 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Chatzigiovanis'in golüyle öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı üstünlükle kapattı.

03.05.2024 20:57
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Stat: Eryaman

Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Bassagog, Chatzigiovanis, Sowe

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Gol: Dk. 10 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 11 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in sert şutunda kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kurtardı.

7. dakikada Chatzigiovanis'in ceza yayının solundan çektiği şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağın sahibi oldu.

10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Flips'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kalecinin önde olduğunu görünce uzaktan şansını denedi. Efkan'ın rakip yarı sahadan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

34. dakikada Ali Sowe'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un çektiği şutta, ağlara gitmek üzere olan topu Furkan Bayır kafayla çıkardı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor'u 1-0 önde tamamladı - Son Dakika

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