MKE Ankaragücü, Erzurum'a iki önemli oyuncusunu götüremeyecek - Son Dakika

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de 27 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı zirveyi yakından ilgilendiren maçta iki tecrübeli oyuncusu Aatıf Chahechouhe ile Eren Derdiyok'tan faydalanmayacak.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, sakatlığı devam eden ve bireysel çalışmalarına devam eden Chahechouhe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.

Kaburgasından kaynaklı sakatlığı devam eden Eren Derdiyok'un da maç kadrosuna dahil edilmeyeceği kaydedildi.

Lider MKE Ankaragücü ile 3. sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 27 Şubat Pazar günü oynanacak kritik müsabaka saat 16.00'da oynanacak.