Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radokovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Flips), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 90+2 Cephas), Bassogog (Dk. 75 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Pedrinho), Sowe (Dk. 82 Macheda)
Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, Nkoulou, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 67 Ömürcan Artan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 79 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 79 Badji), Jevtovic (Dk. 79 Bikel), Gradel, Dragus
Goller: Dk. 7 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 31 ve 68. Efkan Bekiroğlu, Dk. 65 Sowe (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 38 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Dragus (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
61. dakikada Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Nita son anda kurtardı.
65. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde buluşan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Sowe'nin önüne yuvarladı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kitsiou'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda top filelerle buluştu: 3-1.
MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-1 kazandı.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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