MKE Ankaragücü 40'ıncı dakikada Ali Sowe'nin golü ile öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısı 1-0'lık sonuçla tamamlandı. Başkent ekibinde oyuna ikinci yarı giren Federico Macheda 64'üncü dakikada farkı ikiye çıkartırken Eren Derdiyok 89'uncu dakikada skoru belirleyen golü attı: 3-0. Erciyes Cup ilk maçında Kayserispor ile berabere kalan MKE Ankaragücü ikinci hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u yendi - Son Dakika

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