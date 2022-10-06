MKE Ankaragücü Kulübünden hakem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Kulübünden hakem açıklaması Açıklaması

06.10.2022 20:26
MKE Ankaragücü Kulübünden hakem açıklaması Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta hakemlerden adil yönetim beklediklerini açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta hakemlerden adil yönetim beklediklerini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun en önemli sorunu; futbolu yöneten kurumlar ve futbol kulüpleri arasında yaşanan güven problemidir. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığında, TFF yönetim kurulu, göreve başladığı günden itibaren tüm kurumları ile güven inşa edecek projeleri uygulamaya geçirmeye başlamıştır. MHK'nın 2022-2023 Süper Lig sezonunda hakem atamalarında uyguladığı yapay zeka yöntemini de bu açıdan önemli bir adım olarak görüyoruz. Belirli bir algoritmaya göre gerçekleştirilen hakem atamalarının başarısını, yine sahadaki Türk hakemlerinin adaletli yönetimi belirleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kulüp hafızamızda verdiği kararlar ile hiç de iyi hatırlamadığımız hakemler de dahil olmak üzere öncelikli görevi saha içinde adaleti sağlamak olan hakemlerimize yönelik güven duygusunu asla yitirmek istemiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız müsabakamızda, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kulübünden hakem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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