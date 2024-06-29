MKE Ankaragücü'nde İsmail Mert Fırat Yeniden Başkan Seçildi

Spor

MKE Ankaragücü'nde yapılan Olağan Genel Kurul'da yeni başkan İsmail Mert Fırat oldu.

Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde ilk defa 3 adayla gidilen olağan genel kurulda İsmail Mert Fırat, rakiplerinden daha fazla oy alarak yeniden başkan seçildi. ATO Congresium'da yapılan olağan genel kurulda, kulüp başkanlığı için Murat Ağcabağ, Gazi Ercüment Tekin ve mevcut başkan İsmail Mert Fırat karşı karşıya geldi. Toplam 888 delegenin oy kullandığı seçimde İsmail Mert Fırat 626, Murat Ağcabağ 148 ve Gazi Ercüment Tekin 106 oy aldı, 8 oy ise geçersiz sayıldı. Açıklanan sonuçlarla birlikte Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın istifasında yönetim kurulu tarafından başkanlığa getirilen İsmail Mert Fırat, yeniden başkan olarak seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Fırat, "Bu seçimin kaybedeni asla yok ama bu seçimin kazananı Ankaragücümüz'dür. Bu seçim Ankaragücü'müze hizmet etme yarışıydı. Bu yarışa 3 adayla katıldık 3'ümüzde Ankaragüçlüyüz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizle Ankaragücümüzü hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Mert Fırat başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeler listesinde ise şu isimler yer alıyor:

"İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel, Abdurrahman Şentürk, Ümit Ozan, Levent Omuk, Önder Tabak, Mehmet Hakkı Şanal, Murat Bayramoğlu, Ümit Karataş, Soner Kurt, Durali Akpınar, Mert Kızılırmak, Hüseyin Aytekin, Harun Oğraş, Abdülkadir Aktaş, Burhan Yıldırım, Recep Poyraz, Mulla Ali Çetin, Erkan Aytekin, Elvan Akdeniz, Adem Başbilen." - ANKARA