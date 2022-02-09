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MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor

09.02.2022 15:47
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğuna yükseldikleri için mutlu olduklarını ve bunu sezon sonuna taşımak istediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğuna yükseldikleri için mutlu olduklarını ve bunu sezon sonuna taşımak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dalcı, geçen hafta sonu Gençlerbirliği derbisinde aldıklarını 3 puana değinerek, şunları kaydetti:

"Beklentileri biliyoruz. Hem derbiyi kazanmak hem de lider olmak çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Artık her maç final. Liderlik koltuğunda oturmaktan memnunuz. Önemli olan ligin sonunu da burada bitirebilmek. Her maç kendi içinde önemli. Kazandıkça avantajını koruyorsun. Bu hafta oynayacağımız İstanbulspor da kendi oyun sistemi olan bir ekip. Orada uzun süre çalıştım. İyi oynuyorlar, zor bir rakip. Hedefimiz zor da olsa kazanmak. İnşallah hak edip kazanacağız."

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Dalcı, "Taraftarımızdan koşulsuz destek bekliyoruz. Günümüz şartları ekonomik olarak tabi zor. Stada gelen zaten desteğini veriyor gelemeyen de gönülden desteğini hissettiriyor. Bizim arkamızda ciddi bir güçleri var. Umarım güçlü Ankaragücü taraftarı gücümüze güç katar." diye konuştu.

Transfer yasağının kaldırılmaması nedeniyle takviye yapamadıklarını hatırlatılan Dalcı, "Açılmayacak gibi planımızı yaptık. Aslında açılsa daha iyi olurdu ama transfer açılmasa da gerekli kadroya sahibiz. Bu kadro bizi hedefe götürecektir. Haftalardır ön bölgeyi düzenli oynatamıyoruz. Sakatlık, ceza, hastalık oluyor. Sezon başı planlamayı doğru yaptık. Bu yüzden çok zorlanmıyoruz. Belli bir sistemimiz var ve bu sistemin içinde oyuncu eksikliğini pek hissetmiyoruz. Bu hafta da yine bir iki oyuncumuz sakat. Aatıf'ı yetiştirmeye çalışıyoruz. Pinto hazır. Ancak Yasin'in performansı çok iyi, bu yüzden tercihimiz Yasin'den yana olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 12 Şubat Cumartesi İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Dalcı yönetiminde pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor

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MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor - Son Dakika Spor


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