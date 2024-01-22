 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MKE Ankaragücü'ne FIFA tarafından getirilen transfer yasağı kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü'ne FIFA tarafından getirilen transfer yasağı kaldırıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA tarafından getirilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulüp, ödemelerin tamamının yapıldığını ve artık transfer engeli olmadığını duyurdu. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

MKE Ankaragücü\'ne FIFA tarafından getirilen transfer yasağı kaldırıldı
22.01.2024 - 16:51,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA tarafından getirilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18.01.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda, futbol şube sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve sportif direktörümüz Yusuf Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'ne FIFA tarafından getirilen transfer yasağı kaldırıldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'ne FIFA tarafından getirilen transfer yasağı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement