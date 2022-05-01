MKE Ankaragücü şampiyonluğu 19 Mayıs'ta kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü şampiyonluğu 19 Mayıs'ta kutlayacak

01.05.2022 20:16
MKE Ankaragücü şampiyonluğu 19 Mayıs'ta kutlayacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, şampiyonluk kutlamasını yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, şampiyonluk kutlamasını yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yapacaklarını söyledi.

Koca, Yılport Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulduğuna işaret ederek, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ankaragücü'nün bugün şampiyon olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yarın da Ramazan Bayramı. Ankaragücü camiası üç bayramı bir arada yaşıyor." diye konuştu.

Sezon öncesinde bütün hazırlıkları şampiyonluk için yaptıklarını vurgulayan Koca, "Biz baştan beri hedefe kilitlendik. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün stresli bir maçtı. Süper Lig'e çıkmamız için beraberlik yetiyordu, onu başardık. Bütün camiayı, futbolcuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini dile getirerek, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ta inşaatın başlaması için camiaya mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. Orada şampiyonluk coşkusunu beraber yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Ankaragücü hedef büyüttü

MKE Ankaragücü'nün 112 yıllık köklü bir kulüp olduğunun altını çizen Faruk Koca, gelecek sezonki hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla oynayan dördüncü takım. İnşallah bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftarımız, camiamız geleceğe umutla baksın. Süper Lig'de oynuyorsak, hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. Belki ütopik gelebilir. Dün Trabzonspor şampiyon oldu, inşallah seneye de Ankaragücü olur. Bu hedef doğrultusunda yapılanma içine gireceğiz. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz."

YORUMLAR
500
Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu MKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyor MKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü şampiyonluğu 19 Mayıs'ta kutlayacak - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Uruguay'daki 'bozkurt' işareti olayının detaylarını anlattı
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
19:48 Dünyanın en güçlü orduları listelendi! 2022 yılına Türkiye detayı damga vurdu
19:43 Valerien Ismael hiç acımadı! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu hakkında sert sözler: Bu kabul edilemez
19:36 Adıyaman'da sel: Çok sayıda araç sular altında kaldı!
19:27 Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
19:20 Futbolseverler mest oldu! Süper Lig'de yılın golünü Nouha Dicko attı
19:01 Alanyaspor, Yeni Malatya'yı 2-1 mağlup ederek 5. sıraya yerleşti!
18:59 Partilerin bayramlaşma programı netleşti! En çok ziyareti CHP gerçekleştirecek
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 20:22:17. #1.13#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü şampiyonluğu 19 Mayıs'ta kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement