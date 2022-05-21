MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1)

Futbolcuların otobüse binmesi
Ali Kaan Güneren'in açıklamaları
Aatif Chahechouhe'nun açıklamaları
Futbolcuların bayrakları sallaması
Otobüsü bekleyen taraftarlar
Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor
ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankara Keçirörengücü'yle Aktepe Stadı'nda karşılaştı Takım karşılaşmadan sonra üstü açık otobüsle 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde gerçekleşecek şampiyonluk kutlamasına gidiyor
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