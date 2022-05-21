MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1) - Son Dakika
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MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1)

21.05.2022 19:50

Futbolcuların otobüse binmesi Ali Kaan Güneren'in açıklamaları Aatif Chahechouhe'nun açıklamaları Futbolcuların bayrakları sallaması Otobüsü bekleyen taraftarlar Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1.

Futbolcuların otobüse binmesi

Ali Kaan Güneren'in açıklamaları

Aatif Chahechouhe'nun açıklamaları

Futbolcuların bayrakları sallaması

Otobüsü bekleyen taraftarlar

Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor

ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankara Keçirörengücü'yle Aktepe Stadı'nda karşılaştı Takım karşılaşmadan sonra üstü açık otobüsle 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde gerçekleşecek şampiyonluk kutlamasına gidiyor

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1)
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1)
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1)
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1)

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 MKE Ankaragücü: 2 Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 MKE Ankaragücü: 2 Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin Dokuzuncusunu Fakir Baykurt'tun Mezun Olduğu Gönen Köy Enstitüsü'ne Yaptı Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin Dokuzuncusunu Fakir Baykurt'tun Mezun Olduğu Gönen Köy Enstitüsü'ne Yaptı
Kaynak: AA

Aatif Chahechouhe, Ali Kaan Güneren, MKE Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (1) - Son Dakika
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