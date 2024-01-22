Monaco\'nun sahibi Dimitri Rybolovlev takımı satmak istiyor

23:24 • •
Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun yüzde 66'sını 2011'de satın alan Dimitri Rybolovlev sürpriz bir karar aldı.
Les Echos'da yer alan habere göre, Dimitri Rybolovlev, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen satılmasını veya kısmi şekilde satılması için talimat verdi.
Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Rus milyarderin sözcüsü, "Bu stratejik inceleme sonrasında kulübü ilgilendiren işlemin sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti yok ve şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
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