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Monaco'nun sahibi Dimitri Rybolovlev takımı satmak istiyor - Son Dakika
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Monaco'nun sahibi Dimitri Rybolovlev takımı satmak istiyor

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun yüzde 66'sını satın alan Dimitri Rybolovlev, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen veya kısmen satılması talimatı verdi.

Monaco\'nun sahibi Dimitri Rybolovlev takımı satmak istiyor
22.01.2024 - 19:30,  Güncelleme: 19:34
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Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun yüzde 66'sını 2011'de satın alan Dimitri Rybolovlev sürpriz bir karar aldı.

TAKIMI SATMAK İSTİYOR

Les Echos'da yer alan habere göre, Dimitri Rybolovlev, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen satılmasını veya kısmi şekilde satılması için talimat verdi.

"GARANTİSİ YOK"

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Rus milyarderin sözcüsü, "Bu stratejik inceleme sonrasında kulübü ilgilendiren işlemin sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti yok ve şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Monaco'nun sahibi Dimitri Rybolovlev takımı satmak istiyor - Son Dakika
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