Montella, 3-1'lik İtalya yenilgisinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi - Son Dakika
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Montella, 3-1'lik İtalya yenilgisinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Vincenzo Montella, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek deneyim kazanmaları gerektiğini kastettiğini ve kesin hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, seviye konusunda sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Tarihimizde ilk defa böyle değerli 4 maç oynadık. Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz. Bu deneyimler bizi geliştirecek" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalya karşısında taktiksel anlamda çok iyi oynadıkları bir maç olduğuna vurgu yapan Montella, "Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Her takımda fark oluşturabilecek eksiklerimiz vardı. Bu oyuncular olmadığı için eksikliklerini hissettik. Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Bu seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde alışık olmadığımızı kastederken deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Tarihimizde ilk defa böyle değerli 4 maç oynadık. Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. Gençlerimiz rakibe karşı eşit bir mücadele verdi. Rakibimiz 2. yarıda 3 değişiklik yaptı. Bu 3 değişikliğin piyasa değeri 400 milyon euro civarı. O yüzden biz taktiksel olarak çok olumlu maç oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu"

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılmasıyla beklentilerin yükseldiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak bozmuş olabilir. Beklentileri biraz fazla yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu yaşadığımız 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklentiler yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Gösterilen sevgileri hem ben hem futbolcularımız hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Gurur duymaları gerekmiyor sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ama umutla bakabilecek bir gelecek var. Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu. Kolektif bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Oyun anlamında sıkıntımız yok, gol konusunda bir eksiğimiz var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
A Milli Futbol TakımıAvrupa ŞampiyonasıVincenzo MontellaİtalyaFutbolSporSon Dakika

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