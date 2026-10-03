Montella 'Bu seviyede hata yapamazsınız' dedi, A Milli Takım Belçika'ya 3-0 yenildi

A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bu seviyede maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay affetmiyor. Oyuncularımız bu maçta da dirençli bir şekilde büyük mücadele verdiler" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da puan çıkaramadı.

"BU SEVİYEDE HATA YAPTIĞINIZDA RAKİPLER AFFETMİYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, "Genel olarak baktığınızda istatistiksel olarak dengeli bir maç oldu. Bu seviyede maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay affetmiyor. Oyuncularımız bu maçta da dirençli bir şekilde büyük mücadele verdiler. Üç günde bir bu seviyede kendimizi test ediyoruz. Bizim çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki en iyisini yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Futbolda biliyorsunuz farklı seviyeler vardır ve bu da bir seviye" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDEN BİR FUTBOLCU GRUBUMUZ VAR"

Takımının mücadeleyi son ana kadar sürdürdüğünü ifade eden Montella, "Aslında takımın sonuna kadar denediğine ve mücadele ettiğine inanıyorum. Birçok fırsat yarattık. Rakip ceza sahasında 40 kez buluştuk, rakibimiz ise bizim ceza sahamızda 26 kez buluştu. Maalesef futbolda yakaladığınız fırsatları değerlendiremediğinizde ve rakibiniz değerlendirdiğinde sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Sonuna kadar mücadele eden, rakibine karşı mücadeleden kaçmayan ve maçı son dakikaya kadar taşıyan bir futbolcu grubumuz var. Onların yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde sadece gurur duyuyoruz. Çünkü sonuna kadar mücadele ettiler. Ancak bazen rakip takım belirli detaylarda üstün olabiliyor. Belki son kararlarda biraz daha net olabilseydik çok farklı bir skorla ayrılabilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakibimiz bu konuda bizden bir tık daha üstündü" diye konuştu.

"HAKAN, KENAN VE MERT'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"

Takımdaki eksik oyunculara değinen İtalyan teknik adam, "Takımımız tamamen birliktelik içinde. Tabi ki çok önemli eksiklerimiz var. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın eksikliğini çok hissediyoruz. Ayrıca Mert Müldür'ün eksikliği de bizim için önemli. Biliyorsunuz, kendisi genellikle ilk 11'de en çok forma giyen futbolcularımızdan biri" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERE ÇOK FAZLA KULAK ASMAK İSTEMİYORUM"

Eleştirilere ilişkin konuşan Montella, "Şu andaki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 yıl sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. Uluslar A Ligi seviyesine bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'nı da bu futbolcularla birlikte oynadık. Şu anda üç günde bir kendimizi test ettiğimiz, seviyemizi gördüğümüz ve geliştirmemiz gereken bütün detayları tespit ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bunların hepsi bizim için bir hazırlık. Gelecekte yapmamız gereken çalışmalar açısından bu süreci bir hazırlık olarak görüyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZIN MEMNUN OLMAMASI ÇOK DOĞAL"

Taraftarların tepkisi ve istifa çağrılarıyla ilgili gelen soruya Montella, "Taraftarlarımızın şu anda memnun olmaması çok doğal. Tepkilerini de bizimle paylaşabilirler. Ben sadece şunu net bir şekilde söyleyebilirim; çok motiveyim ve her zamankinden daha fazla çalışmaya hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamen oynayacağımız maçlarda. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi.

"PES ETMEK YOK"

Eksik oyuncuların takım için önemine dikkat çeken Montella, "Onların olmaması nedeniyle tabi ki çok üzgünüz. İkisinin de özellikleri takımımız için çok önemli. Ancak kalan bütün futbolcularımızla devam edip hazırlanacağız. Birçoğu belki de bu seviyede ilk defa oynuyor. O yüzden pes etmek yok. Ülkemizi temsil ettiğimizin ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp kalan maçlarda en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Bu yüzden motivasyonumuz her zaman yüksek" dedi.

Futbolcuların alınan sonuç nedeniyle üzgün olabileceğini belirten Montella, "Bazen böyle başa baş bir maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında futbolcular üzülebilir. Ancak kafalarını dik tutmaları gerekiyor. Çünkü sonuna kadar mücadele ettiler. Demoralize olmayacağız. Tamamen çalışmalarımıza konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.