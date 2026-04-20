Montella: Dünya Kupası'na Girişimiz Tesadüf Değil

20.04.2026 14:28
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Dünya Kupası'na katılmanın ekip kalitesiyle ilgili olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını kazanmasının "tesadüf" olmadığını söyledi.

İtalyan Sky Sport kanalına konuk olan Montella, Türk Milli Takımı'nda iyi bir takım inşa ettiklerini belirterek, "Bana daha önce yeterince sağlamlık olmadığı söyleniyordu. Takıma taktik organizasyon kazandırdık. Onlara çok az şey öğrettim ama bunlarla hepsini aynı yönde ilerletmeye çalıştım." dedi.

Türkiye'de top koşturan milli futbolcuları tanıdığını, dolayısıyla kendisinin daha çok yurt dışındaki milli oyunculara odaklandığını dile getiren Montella, "Milli takımda zaman yok; maç stratejisini, çalışma yöntemini ve sürekliliği sağlamaya çalışmanız gerekir. Bunun, kulüplerinde sahip oldukları yapıya yakın olması gerekir. Bu ekip, Dünya Kupası'na tesadüfen gitmedi, sadece teknik kalite nedeniyle de değil." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodaki varlığının, hem takımı Inter hem de A Milli Takım için önemine işaret eden Montella, "Çalhanoğlu'nun maçta, takımda olmaması bir sorundur. Inter, ne zaman hızlanacak ne zaman yavaşlayacak öyle anlarda ona güveniyor ve milli takım da aynı şekilde. O olmadığında takımın bir parçası eksik kalıyor." yorumunu yaptı.

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da oynadığı dönemde daha hücum tarafında olduğunu, Inter'de üstlendiği rolle defansif meziyetlerinin de arttığını ve rakipten top çalmaktan da keyif aldığını ifade etti.

Türk oyuncuların iyi durumda ve oynuyor olmalarının kendisini mutlu ettiğini aktaran Montella, "Onları takip etmek de böylece güzel oluyor. Kenan Yıldız, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Kendini her zaman geliştirmek isteyen, her zaman dengeli biri. Bir oyuncunun yetinmek istemediğini gördüğünüzde bunu hemen fark edersiniz. O hiçbir zaman sahadan ayrılmak istemezdi, herkesten önce gelirdi. Bunu şimdi de yapıyor. Bu nedenle sahip olduğu özelliklerle daha da gelişmeye mahkum bir oyuncu." görüşlerine yer verdi.

Montella, Kenan Yıldız'ın oyun organizasyonlarında solda yer almasını sevdiğini ama içeriye de kat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Biraz daha geniş alanda oynamasını seviyorum çünkü bu şekilde daha fazla imkan buluyor. 10 numara gibi oynamaktan rahatsız olmuyordu ama ben onu bazen forvet arkasına koyduğumda her yere gitmesi gerekiyordu. Kendisi ise her zaman sola gitmeyi tercih ediyor, çünkü orada gerçekten yıkıcı oluyor. Üçüncü bölgedeki bir bek oyuncusunu bile geçebiliyor. Birebir fırsatı olduğunda asla geri durmayan bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Montella'dan kariyerine yönelik itiraf

Vincenzo Montella, halihazırda Juventus'u çalıştıran teknik direktör Luciano Spalletti'nin de futbolda yeni şeyler icat eden, geliştiren hatta bir dahi olduğunu söyledi.

Montella, teknik direktör olarak çalışmadığı 2019-2021 dönem için kariyerine yönelik bir itirafta bulunarak, şunları kaydetti:

"1,5 yıl boyunca İtalya'da hiçbir sportif direktörle görüşmedim. Burada herhangi bir imkan yoktu. Hatta artık antrenörlük yapmamayı da düşündüm. Türkiye'ye bu oyuna geri dönmek için gittim O sırada Kovid-19 pandemisi başladı. Evde iyiydim. Sonrasında bazı takımlardan başka çok beğenmediğim teklifler geldi. Adana Demirspor, doğru zamanda geldi. Kendime 'Çıraklığımı yapacağım, bakalım o tutku geri gelecek mi' dedim. ve geri geldi."

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
