Montella, Orkun Kökçü'nün anestezi eşliğinde ve antrenmansız oynadığını söyledi

Montella, Orkun Kökçü'nün anestezi eşliğinde ve antrenmansız oynadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Orkun Kökçü'nün kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenmansız oynadığını söyledi. Montella, Kökçü'nün burada kalmak istediğini, geri dönmek için mücadele ettiğini ve ona teşekkür etmek istediğini belirtti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: " Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele ediyor"
Kaynak: İHA
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