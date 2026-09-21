Montreal'de Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 bisikletçi temsil edecek - Son Dakika
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Montreal'de Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 bisikletçi temsil edecek

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Montreal\'de Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 5 bisikletçi temsil edecek
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UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası 20-27 Eylül 2026'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenecek. Türkiye, U23 Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde 5 sporcuyla bireysel zamana karşı ve yol yarışı disiplinlerinde mücadele edecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası 20-27 Eylül tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak. Türkiye, U23 Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde 5 sporcuyla mücadele edecek.

UCI'nin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası, 20-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi yol bisikletçilerini bir araya getiren şampiyonada Türkiye, U23 Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde beş sporcuyla mücadele ediyor.

Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci, Arda Tekirdağ, Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler; bireysel zamana karşı ve yol yarışı disiplinlerinde ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcuların yarış programı Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadelesi 21 Eylül'de U23 Erkekler Bireysel Zamana Karşı yarışıyla başlayacak. Ferhat Emişci ve Arda Tekirdağ, 31,3 kilometrelik parkurda zamana karşı pedal çevirecek. 22 Eylül'de ise Genç Erkekler Bireysel Zamana Karşı yarışında Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler, 20,3 kilometrelik parkurda Türkiye'yi temsil edecek. 24 Eylül'de ise Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler, Genç Erkekler kategorisindeki 134 kilometrelik yol yarışında start alacak. 25 Eylül'de gerçekleştirilecek 174,2 kilometrelik U23 Erkekler Yol Yarışı'nda ise Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci ve Arda Tekirdağ ay-yıldızlı formayla mücadele edecek. Türkiye iki farklı parkurda mücadele edecek Bireysel zamana karşı yarışları, Montreal'in Avenue du Parc bölgesinden başlayarak Parc Jeanne-Mance'ta sona erecek. U23 Erkekler ve Genç Erkekler yol yarışları ise Parc Jeanne-Mance'tan başlayacak ve Mont-Royal çevresinde oluşturulan 13,4 kilometrelik şehir parkurunda gerçekleştirilecek. Genç Erkekler kategorisinde sporcular 10 tur sonunda 134 kilometreyi, U23 Erkekler kategorisinde ise 13 tur sonunda 174,2 kilometreyi tamamlayacak.

Tırmanışları, teknik virajları ve sürekli değişen ritmiyle öne çıkan Mont-Royal parkurunda milli sporcular, gökkuşağı mayo hedefiyle dünyanın en güçlü genç bisikletçilerine karşı pedal çevirecek.

"Türk bisikletinin geleceğini dünya sahnesine taşıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şampiyonaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası, bisiklet sporunun en üst düzey organizasyonlarından biri. Genç sporcularımızın ay-yıldızlı formayla dünya sahnesinde yer almaları; sportif gelişimleri, uluslararası deneyimleri ve Türk bisikletinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin uluslararası bisiklet yönetimindeki güçlü temsili ile sporcularımızın dünyanın en önemli organizasyonlarında daha fazla yer almasını, aynı gelişim vizyonunun birbirini tamamlayan unsurları olarak görüyoruz. Hedefimiz, genç sporcularımızı uluslararası rekabete hazırlamak ve Türk bisikletini dünya bisiklet ailesi içerisinde her alanda daha güçlü bir konuma taşımak. Montréal'de ülkemizi temsil edecek sporcularımızın bu önemli deneyimi en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Ay-yıldızlı formayla mücadele edecek tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA
MontrealTürkiyeKanadaSporSon Dakika

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