Mosturoğlu, 3 yılda 3 başkan değişikliğinin Fenerbahçe'ye zarar verdiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mosturoğlu, 3 yılda 3 başkan değişikliğinin Fenerbahçe'ye zarar verdiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mosturoğlu, 3 yılda 3 başkan değişikliğinin Fenerbahçe\'ye zarar verdiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da istikrarın kurumsal başarının en önemli gerekliliği olduğunu söyledi. Mosturoğlu, son 3 yılda 3 kez başkan değişikliği olduğunu ve sık seçimlerin şampiyonlukları olumsuz etkilediğini belirtti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbol arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, gündem maddeleri öncesi kongre üyelerine hitap etti. Mosturoğlu, "Görev süremiz boyunca son 3 genel kurulun 2'si seçimli olmak üzere tamamı olağanüstü genel kurullardır. Kulübümüz bu süreçte 2 olağanüstü genel kurulu geçirmiş ve 3 kez başkan değişikliği yaşamıştır. Önümüzdeki haziran ayında ise kulübümüz bu kez olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek ve yeni yönetimini seçecektir. Burada net bir gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum: İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbol arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir. Sıklaşan her seçim süreci kurumsal yapımızı zedelediği gibi seçim süreçlerinde ve sonrasında yaşanan kutuplaşmalar birlik ve beraberliğimizi büyük ölçüde tahrip etmektedir. Tek temennim önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıllık dönem için seçilecek yeni yönetimin kurumsal istikrarı tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimizi yeniden sarsılmaz kılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu'nun konuşması sonrası faaliyet raporlarının okunmasına geçildi.

Kaynak: İHA
Şekip MosturoğluFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
11:25
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:39:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Mosturoğlu, 3 yılda 3 başkan değişikliğinin Fenerbahçe'ye zarar verdiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei