Brezilya'da oynanan bir maç öncesinde alt lig takımının kaptanı kendini atmosfere fazla kaptırınca ilginç anlar yaşandı.
Soyunma odasında bağırarak ve coşkuyla takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan takım kaptanı bir futbolcuyu yakasından tutarak salladı. Aynı zamanda futbolcuya vuran kaptanın motivasyon metodu gündem oldu.
Bağırdığı takım arkadaşını bırakan kaptan daha sonra kendi koluna vurmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Motivasyon konuşmasına kendini fazla kaptıran kaptan, kantarın topuzunu kaçırdı! Takım arkadaşı neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika