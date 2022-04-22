MotoGP'de heyecan Portekiz'de sürecek - Son Dakika
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MotoGP'de heyecan Portekiz'de sürecek

22.04.2022 09:57
MotoGP'de heyecan Portekiz'de sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışıyla devam edecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışıyla devam edecek.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak. Yarış ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar Enea Bastianini'nin (Gresini Ducati) iki, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Portekiz'deki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Enea Bastianini (İtalya): 61 puan

2. Alex Rins (İspanya): 56

3. Aleix Espargaro (İspanya): 50

4. Joan Mir (İspanya): 46

5. Fabio Quartararo (Fransa): 44

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Motosiklet, Portekiz, İspanya, MotoGP, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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