Spor

- Bekir Yunus Uçar: "Motokros sporuna olan ilgi her geçen yıl artıyor"

"Organizasyonlara baktığımız zaman yüzde 300-400 oranında artış olduğunu görüyoruz"

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motokros sporuna ilgilinin her geçen yıl artığını söyleyerek, "Organizasyonlara katılan ve yetişen sporcu sayısı ile yarışçılar sayısına baktığımız zaman yüzde 300-400 oranında artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Kayo, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonaları sona erdi. Gerçekleştirilen yarışlar ve katılım oranları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motokrosa olan ilginin her geçen yıl artığına dikkat çekti. Uçar, "Organizasyonlara katılan ve yetişen sporcu sayısı ile yarışçılar sayısına baktığımız zaman yüzde 300-400 oranında artış olduğunu görüyoruz. İzleyici sayısını zaten söylemeye gerek yok. Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 bine yakın seyirciyi ağırlayabiliyoruz. Afyonkarahisar Valiliği himayesinde ve belediyemizin hizmetleri ile dünyanın en iyi motokros parkurunu ve en iyi sosyal imkanları ile en iyi festival organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. 3 ayrı aşamada yaptığımız organizasyon ile hem sporun keyifli tarafını hem mücadele tarafını hem de eğitim tarafını Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz. Bu müsabakada da 100'e yakın çocuk ve genç sporcu var. Avrupa Gençler Şampiyonasının bir ayağının da burada gerçekleştirilmesi önemli" diye konuştu.