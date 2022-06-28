AFYONKARAHİSAR - Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda başarılı olmak için gaza basıyor - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda başarılı olmak için gaza basıyor

28.06.2022 11:22

İzmirli motokrosçu Irmak ile Aras Efe Yıldırım kardeşler, katılacakları şampiyonalarda en iyi dereceleri elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmirli motokrosçu Irmak ile Aras Efe Yıldırım kardeşler, katılacakları şampiyonalarda en iyi dereceleri elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayında Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) Türkiye'yi ikinci kez temsil edecek 17 yaşındaki Irmak Yıldırım, 15 yaşındaki kardeşi Aras Efe ile Afyon Motor Sporları Merkezi'nde antrenman yapıyor.

Yıldırım kardeşler, ikişer ayaklarına katıldıkları Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan yarışlarında birincilik hedefine ulaşmak için antrenmanlarındaki hırslarıyla dikkati çekiyor.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinin ilk iki ayağında da ikinci sırada yer alan Irmak, antrenmanların yanı sıra katıldığı yarışlarda kardeşiyle de aralarında tatlı bir rekabet bulunuyor.

BMU Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda aynı anda çıktıkları pistte ablasıyla rakip olan Aras Efe de önceki katıldığı yarışlarda farklı dereceler elde etti.

"Bu yıl daha güzel işler çıkaracağım"

Milli motokrosçu Irmak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 2021'de Afyonkarahisar'da katıldığı Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda tecrübe kazandığını söyledi.

WMX'in atmosferinin heyecan verici, yarışçıların da profesyonel olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye Motokros Şampiyonası'nda da yarışıyorum ama dünya şampiyonası kadar olmuyor. Eylül ayında Afyonkarahisar'daki WMX'e yine katılacağım için çok heyecanlıyım. Geçen seneye göre de tecrübeli olduğum için bu yıl daha güzel işler çıkaracağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

"Hedefim inşallah birinci olmak"

Yıldırım, kardeşiyle de BMU Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Motokros Şampiyonası'nda aynı kategoride start alarak yarıştıklarını anlattı.

Kardeşiyle yarışmanın kendisine ayrı bir heyecan kattığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yarışlarda ve antrenmanlarda Aras Efe ile karşılıklı hırs yaşıyoruz. Bir birimizi geçmek için pistte rekabet içindeyiz. Birbirimize karşılıklı olarak enerji verdiğimizi düşünüyorum. Bu sayede de yarışlar daha eğlenceli geçiyor. Ama çıktığımız yarış ve antrenmanlarda Aras Efe, motosiklet hakimiyeti ve kondisyon olarak benden daha iyi. Şu anda Türkiye Motokros Şampiyonası kadınlar kategorisinde ikinci sıradayım. Önümüzde 4 yarış daha var, hedefim inşallah birinci olmak."

"Hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum"

Aras Efe Yıldırım da ablası Irmak ile birbirlerine sürekli destek olduklarını söyledi.

Ablasının WMX'te yarıştığı için gurur duyduğunu aktaran Yıldırım, "Benim de hedefim Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP) katılmak ve o atmosferi yaşamak. Bu konuda en büyük destekçim ailem. Hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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