Motokrosçu küçük kız kardeşler, başarı için birlikte gaza basıyor

Küçük yaşta Türkiye Motokros Şampiyonası'nda mücadele eden Melisa ve Mimoza Mete kardeşler, tek kız sporcu olarak yarıştıkları 50 ve 65cc kategorilerinde birlikte derece almaya çalışıyor.

Sakarya'da babaları Osman Hamdi Mete'den görerek motosiklet kullanmaya heves eden 8 yaşındaki Melisa ile 5 yaşındaki Mimoza, önce iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrendi.

Daha sonra babalarının desteğiyle çok istedikleri motora kavuşan kardeşler, bu yıl lisans almalarının ardından Türkiye Motokros Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonanın Afyonkarahisar ve Edirne etaplarında boy gösteren kardeşler, İstanbul etabı için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Baba Mete: "Onlar istediği sürece destek olmaya çalışacağım"

Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü olan baba Osman Hamdi Mete, AA muhabirine, motosiklet kullanan biri olduğu için çocuklarında buna aşinalık oluştuğunu anlattı.

Büyük kızı Melisa'nın 4 yaşındayken kendisine motosiklet kullanma isteğini söylediğini belirten Mete, "Ona, 'İki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğrenirsen, o zaman sana motosikleti deneteceğim.' dedim. Daha sonra bir arkadaşımdan 50cc'lik motor ödünç aldım. Onu denedi ve hoşuna gitti. Sonra bir motosiklet aldık, macera öyle başladı." dedi.

Mete, küçük kızı Mimoza'nın bir günde iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğrendiğini belirterek, onun da daha sonra motosiklet kullanmayı istediğini söyledi.

Motosikletin arkasına ip bağlayarak Mimoza ile alıştırma yaptıklarını dile getiren Mete, "Ayakları yere bile değmiyor. Belli yere kadar gidip düşüyordu. Daha sonra bir motosiklet daha aldık. Açıkçası bu işe başlarken yarışlarla ilgili pek planımız yoktu. Pist olmadığı için piknikte, mesire yerlerinde biniyordu çocuklar. Daha sonra yarışları araştırmaya başladık, lisanslarını aldık. Bu yıl itibarıyla yarışlara giriyorlar." diye konuştu.

Şampiyonada Afyonkarahisar ve Edirne etabının geride kaldığını belirten Mete, "Motokros grubundaki tek kız sporcular. Beklentimiz olmamasına rağmen ikisi de başarılı şekilde yarışları tamamladı. 12 kişilik yarışta 6'ncı, 7'nci seviyede bitirdiler." ifadelerini kullandı.

Mete, şampiyonanın üçüncü ayağının İstanbul Çatalca'da yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Pistimiz yok ama mümkün olduğunca müsait alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Motorlar, ekipmanlar derken maliyet yüksek oluyor. Kendi imkanlarımızla bunu devam ettiriyoruz. Motokros alanında yetişkinlerde 3 ya da 4 kız sporcu var. Çocuklarımın yarıştığı 50 ve 65cc'de başka kız sporcu yok. Mimoza, yaş olarak da en küçük yarışçı, 5 yaşına yeni girdi. Bu nedenle kızlar yarışlarda oldukça dikkat çekiyor. Gurur duyuyorum. Büyüklerimiz bize motosikleti kötü bir şey gibi tanıtırdı. Biz bunu yapmıyoruz. Onlar yarıştıkça biz de yarışıyormuş gibi hissediyoruz. Kızlar bu işe istekli. Onlar istediği sürece destek olmaya çalışacağım. Derece alırlarsa, Balkan ülkelerinin bulunduğu şampiyonaya katılacağız."

Melisa: "Kardeşimle beraber kullanmak güzel"

Melisa Mete, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Kardeşimle beraber kullanmak güzel. O beni geçiyor, ben de onu geçiyorum. Düşüyoruz ama bir şey olmuyor. Motorla zıplıyorsun ve çok eğlenceli. Zevk alıyoruz, çok güzel oluyor. İlk yarışımda biraz heyecanlandım, sonra geçti. İleride ilk önce Türkiye'de birinci olmak, sonra da dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Mimoza Mete ise "Motor kullanmayı seviyorum. Tulumumu, kolluklarımı, kaskımı giyiyorum. Birinci olmak istiyorum. Ben de hızlı gidiyorum, ablam da." ifadelerini kullandı.