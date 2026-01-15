Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mourinho\'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
15.01.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Porto'ya karşı alınan mağlubiyet sonrası Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'En iyi takım kaybetti' ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmesi, maçın skoruna rağmen oyun üstünlüğünün kendi takımlarında olduğunu savunması olarak yorumlandı. Mourinho'nun bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu ve futbolseverler arasında tartışma yarattı. Ayrıca, bu açıklama Benfica cephesindeki eleştirileri de artırdı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Karşılaşma sonrası mikrofonların karşısına geçen Portekizli teknik adamın, maç değerlendirmesinde kullandığı ifadeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"EN İYİ TAKIM KAYBETTİ" ÇIKIŞI

Jose Mourinho, Porto yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "En iyi takım kaybetti. En iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi, hepsi bu." sözleriyle dikkat çekti. Mourinho'nun bu değerlendirmesi, özellikle maçın skoruna rağmen oyun üstünlüğünün kendi takımlarında olduğunu savunması olarak yorumlandı.

FUTBOLSEVERLERİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Mourinho'nun net ve iddialı cümleleri kısa sürede sosyal medyada gündeme taşındı. Futbolseverler arasında, "öz eleştiri mi yok" tartışması yaşanırken, bazı kullanıcılar Mourinho'nun bu sözlerini "klasik Mourinho tarzı" olarak değerlendirdi.

MAÇ SONU TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Porto karşısında alınan yenilginin ardından yapılan bu açıklama, Benfica cephesindeki eleştirileri de artırdı. Mourinho'nun sözleri, maç sonu tartışmaların odağında yer aldı.

Jose Mourinho, Benfica, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:01:29. #7.11#
SON DAKİKA: Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.