Mourinho\'nun yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında artık son haftalara girilirken İtalyanlardan ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.
Tutto Calcio Estero'nun haberine göre bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Ange Postecoglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz devi ilk olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho'ya teklif götürecek. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'deki çalkantılı kariyerinin ardından Tottenham'a geri dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
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