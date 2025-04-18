Mourinho'nun yeni takımını duyurdular - Son Dakika
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Spor

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular

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Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yerine getirilmek üzere Jose Mourinho'ya teklif götürmeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'deki çalkantılı kariyerinin ardından Tottenham'a dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

18.04.2025 11:27
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Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında artık son haftalara girilirken İtalyanlardan ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

MOURINHO'YU GERİ GETİRECEKLER

Tutto Calcio Estero'nun haberine göre bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Ange Postecoglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz devi ilk olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho'ya teklif götürecek. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'deki çalkantılı kariyerinin ardından Tottenham'a geri dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Mourinho\'nun yeni takımını duyurdular
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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun yeni takımını duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Sevilir:
    amin amin inşallah memlekette futbolda yeterince çamur var eksik olsun 52 14 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    bu haberde yalan ya fenerbahçe çok büyük spor kulübü olduğu için hergün reyting yapmak için kullanıyorlar fenerbahçe ile başa çıkamazsınız bırakın yalan haberleri gidin 6s yi bjk yi hatayı başka kulup haberleri yapın artık yeter 17 18 Yanıtla
  • gizemlevent6:
    ismail kartal gelir insallah 9 26 Yanıtla
  • 6490203:
    mori mori mori ah be mori ne umutlarla gelmişti değneğini fb ye dokunduracak ve şampi olacaktı ama değnek gote kaçtı 13 8 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Okan i alsin Tothenam :) 13 6 Yanıtla
  • 197980:
    kariyeri düşüşte olan Mori amcayı kim ne yapsın.At yalanı inanan olursa 0 0 Yanıtla
  • Taner Kara:
    BÖYLE OLÇAĞI EN BAŞTAN BELLİYDİ 0 0 Yanıtla
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