MTK Basketbol Takımları Başarıyla Döndü

Spor

Muğla okul sporları 3X3 basketbol il müsabakalarında Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji (MTK) başarılarla döndü.

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Nazan İnan yönetimindeki 'Lise Genç Kızlar 3X3 Basketbol Takımı' okul sporları müsabakalarında il ikincisi olurken, 'Lise Genç Erkekler 3X3 Basketbol Takımı' da yine okul sporları müsabakalarında il dördüncüsü oldu.

Öğrencilerin okula madalya ve kupalarla dönmesi büyük sevinç yaşattı. - MUĞLA