Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın Avrupa B Ligi'ne hukuksuz şekilde düşürüldüğü ve bileğinin hakkıyla şampiyon olarak yeniden A Ligi'ne yükseldiğini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Tayland'ın Phuket şehrinde Eylül ayında düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol U-23 Gençler Dünya Şampiyonası için Yalova'da kamp yapan millileri ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyet ile sohbet eden Ergezen ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genç millilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini anlatan Ergezen, sporcuların Dünya Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde edeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Hukuk mücadelemiz devam ediyor"

Geçtiğimiz haftalarda Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Takımı'n elde ettiği başarıyı değerlendiren Ergezen, tekrardan Avrupa A Ligi'ne yükselme başarısı gösteren ekibi kutladı. A Ligi'nden haksız ve hukuk dışı B Ligi'ne düşürüldüklerini anlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Oradaki yazışmalarımız, itirazlarımız halen devam ediyor. Karara bağlanmadı henüz ama bize hiçbir şey fark etmez. Bileğimizin hakkıyla oraya geldiğimiz gibi biz B Ligi'nde de en yakın rakibimize tüm maçlarda en az 40 sayı fark attık ve bu farkımız düşmedi. Hakkımızla geldik şampiyon olduk. İnşallah bundan sonra da daha artan bir tempoyla daha güzel skorlarla milletimizin karşısına çıkacağız. Bizi izlemeye devam etsinler, destek vermeye devam etsinler."

"Finale yakışır başa baş bir mücadele izledik"

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off finalini değerlendiren Ergezen, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında serinin 1-1'e geldiğini hatırlattı. Play-off serisinin centilmence geçtiğini aktaran Ergezen, "Tüm takımlarımız canla başla burada ter döktüler. Bugün finale yakışır başa baş bir mücadele izledik ama hiç kimse sonucu bu şekilde tahmin etmiyordu. 2 takım da son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadı. Artık finalin adını yarın koymuş olacağız. Yalova bütün takımlarımıza uğur getirdi. Artık bizim tekerlekli sandalye basketbolumuzda Yalova bu konuda marka oldu. Bize burada ev sahipliği yapan başta Valimize, Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze, Kulüpler Birliği Başkanı Alparslan Bey'e müteşekkiriz. Kendi evimizde gibi tüm kulüplerimizi ağırladılar. Tüm Yalova halkına bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - YALOVA