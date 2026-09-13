Muğla Akyaka'daki Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle bitti - Son Dakika
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Muğla Akyaka'daki Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle bitti

Muğla Akyaka\'daki Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle bitti
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka, 34 ülkeden 92 sporcunun katıldığı 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı ve şampiyona ödül töreniyle sona erdi. Kadınlar Avrupa Klasmanı'nda Lauriane Nolot birinci olurken, erkeklerde Gian Stragiotti ilk sırayı aldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka, 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 34 ülkeden 92 sporcunun katıldığı şampiyona, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreni; Muğla Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Uluslararası Uçurtma Sörfü Birliği (IKA) Başkanı Spyros Krotsis'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınlar Avrupa Klasmanı'nda birinci Lauriane Nolot (Fransa), ikinci Jessie Kampmann (Hollanda), üçüncü Elena Lengwiler (İsviçre) olurken, Erkekler Avrupa Klasmanı'nda Gian Stragiotti (İsviçre), Valentin Bontus (Avusturya) ve Riccardo Pianosi (İtalya) ilk 3'te yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muğla Akyaka'daki Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Akyaka'daki Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle bitti - Son Dakika
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