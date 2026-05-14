Muğla'da 119 Mil Gençlik Kupası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da 119 Mil Gençlik Kupası

14.05.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da dört yelken kulübü, 17-19 Mayıs'ta '119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası' düzenleyecek.

Muğla'da faaliyet gösteren dört büyük yelken kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" düzenleyecek.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (BAYK), Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC), Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Kulübü Spor Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilk kez ortak organizasyona imza atacak.

"119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" adıyla bu yıl ilki 17-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışın gelenekselleşmesi hedefleniyor.

Yarışma takvimine göre sporcular, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00'de Bodrum'dan start alacak. Ege ve Akdeniz'in kesiştiği zorlu rotada sınırlarını zorlayacak yelkenliler, durmaksızın seyir yaparak Marmaris'e yönelecek.

Yaklaşık 119 millik parkuru tamamlayacak filonun, 19 Mayıs Salı günü Marmaris'e ulaşması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin lojistik katkılarıyla düzenlenen organizasyonun kapanış ve ödül töreni, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.???????

Kaynak: AA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da 119 Mil Gençlik Kupası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:20:30. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 119 Mil Gençlik Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.