Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen 20 klasik otomobil, 64 ralli aracının katıldığı ve 22 Mart'ta seyirci etabı ile başlayan yarışlar, Akbük etabı ile son buldu. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları ekipler birer kez geçti. Daha sonra rallide dereceye girenlere Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki düzenlenen ödül töreninde kupaları takdim edildi.
Ege Rallisi Marmaris'i GP Garage My Team ekibi Ümitcan Özdemir ve co pilotu Kutay Ertuğrul birinci sırada bitirdi. Castrol Ford Team Türkiye'den geçen yılın şampiyonu Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi ikinci olurken, Atış Motorsports'dan Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi ise üçüncü sırada yer aldı.
İki çeker klasmanında Atış Motorsport'tan Refik Bozkurt-Soner Tamer, TOSFED Ralli Kupası'nda da GMG Racing'den Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı ekibi birinci oldu. Ayrıca Kadınlar kategorisinde Burcu Çetinkaya ile Fabrizia Ponz birinci oldu. Dünyanın ilk engelli ralli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin de özel ödüle layık görüldü.
Kazananlara ödüllerini, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve TOSFED yönetim kurulu üyeleri verdi. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı - Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kalecisi Göknur Güleryüz, Galatasaray derbisini takım oyunu ile kazandıklarını belirterek, şampiyonluğa giden yolda devam etmek ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Muğlaspor-Yatağanspor karşılaşmasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün hakem gözlemcilerine müdahale etmesi sonucunda olaylar çıktı. Tartışma esnasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ı ittirmesi sonucunda ortam gerginleşti. Gerginleşen ortama polisler müdahale etti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bozkaya, galibiyetin ardından oyuncularını kutlayarak, taraftarlara teşekkür etti ve Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor, Mikail ve Bahattin'in attığı gollerle galip gelirken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa kaydetti. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasında Konyaaltı Belediyespor, evinde konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.
Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup ederek puan farkını 2'ye düşürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programında ise Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisi yer alıyor.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 32. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?