Muğla'da Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı

20.08.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu'nda 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yüzme kursları düzenliyor. Kurslar, su güvenliği eğitimi de dahil olmak üzere uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ücretsiz kurslarda, 6-12 yaş grubundaki çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Kayıtları 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan kurslar, 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. Kontenjanla sınırlı olan yüzme kursuna aileler yoğun ilgi gösterdi. Kurs kapsamında çocuklara temel yüzme teknikleri öğretilirken, aynı zamanda su güvenliği konusunda da eğitim veriliyor.

Veliler, kurs programı ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için 444 48 01 numaralı telefondan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabiliyor.

İki çocuğunu da yüzme kursuna getiren Nergiz Güldürüm, "Çocuğum evde telefon, tabletle ile vakit geçireceğine böyle bir etkinliğe katılmasından memnunum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yüzme antrenörü olan Serhat Yıldız, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Yatağan'da hizmete açtığımız, Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nde yüzme kurslarına başladık. Ücretsiz olarak başlattığımız kurslarımıza toplam 120 başvuru yapıldı. Amacımız sadece yüzme öğretmek değil, sporun günlük hayatın bir parçası olmasını hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın spora verdiği önem doğrultusunda da kurslarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların erken yaşta sporla tanışmasının önemine dikkat çekti. Başkan Aras; çocukların hem sağlıklı büyümeleri, hem de sporla iç içe olmaları için her zaman yanlarında olduklarını, yüzme kursları ile onların güvenli bir şekilde yüzme öğrenmelerini, özgüven kazanmalarını ve spor alışkanlığı edinmelerini amaçladıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

