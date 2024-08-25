Muğla'da Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu - Son Dakika
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Muğla'da Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu

Muğla\'da Yayla Seki Yağlı Güreşleri\'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivanlık unvanını kazandı. Seydikemer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güreşlere 980 güreşçi katıldı ve finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen Özkaya birinci oldu. Etkinliğe çok sayıda vatandaş da katıldı.

25.08.2024 22:46
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Doğan Özkaya kazandı.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 72'si başpehlivan 980 güreşçi katıldı.

Finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen Mustafa Doğan Özkaya, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, buradaki konuşmasında, başpehlivanlığı kazanan Özkaya'yı tebrik etti.

Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini ifade eden Akdenizli, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Güreşlere halkımız yoğun ilgi gösterdi. Sporcular kıyasıya mücadele etti." diye konuştu.

Başpehlivan Özkaya ise sezona kötü başladığını belirterek, bu durumu Yayla Seki'de düzeltmeye çalıştığını söyledi.

Elmalı güreşlerine odaklandığını ifade eden Özkaya, sezonu en iyi şekilde bitirmek istediğini kaydetti.

Organizasyonda güreş ağalığını 6 milyon 48 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Şaban Karaşal kazandı.

Etkinliği, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla'da Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu - Son Dakika
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