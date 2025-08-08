Muğla'da Yeni Spor Merkezi Açıldı: Erman Şahin Spor Merkezi - Son Dakika
Spor

Muğla'da Yeni Spor Merkezi Açıldı: Erman Şahin Spor Merkezi

Muğla\'da Yeni Spor Merkezi Açıldı: Erman Şahin Spor Merkezi
08.08.2025 12:48  Güncelleme: 12:50
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için Erman Şahin Spor Merkezini açtı. Merkez, 950'den fazla kayıtlı üye ile günde 300-350 ziyaretçi kabul ediyor. Uygun üyelik seçenekleri ve çeşitli spor aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yakın zamanda açılışı yapılan Erman Şahin Spor Merkezine açıldığı günden bu yana 950'yi aşkın kişi kayıt yaptırdı. Erman Şahin Spor Merkezinde, aktif olarak faydalanan üye sayısı 450'ye ulaşırken, günlük ziyaretçi sayısı ise ortalama 300 ila 350 kişi arasında değişiyor.

Erman Şahin Spor Merkezi sağlıklı yaşamın yeni adresi oldu

Toplam bin metrekare kapalı alana sahip olan spor merkezi, zemin katta 500 metrekare, bodrum katta ise 500 metrekarelik kullanım alanıyla hizmet veriyor. Vatandaşlara yönelik fitness eğitimleri ile kadınlara özel olarak sunulan ücretsiz pilates dersleri, düzenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Uygun Üyelik Seçenekleri Dikkat Çekiyor

Erman Şahin Spor Merkezi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sporu teşvik edecek üyelik politikalarıyla dikkat çekiyor. Spor merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara fitness üyeliği sadece 1 TL, öğrenci üyeliği 300 TL ve tam üyelik 750 TL olarak belirlendi.

Başkan Aras: "Sporu herkes için ulaşılabilir hale getiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızda sosyal belediyecilik anlayışımızı her alanda olduğu gibi sporda da sürdürüyoruz. Sağlıklı bir toplumun temelinde aktif yaşam ve spor alışkanlıkları yer alıyor. Bu bilinçle vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Erman Şahin Spor Merkezimiz, her yaştan vatandaşımız için erişilebilir ve nitelikli bir spor ortamı sunuyor. Her detayı sosyal adaleti gözeterek planladık.

Muğla'mızda sporun bir ayrıcalık değil, bir hak olduğunu göstermek ve tüm hemşehrilerimizin bu imkanlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak en büyük hedefimiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
