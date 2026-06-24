Muğlaspor Briç takımı B Ligi\'nde zirveye kuruldu

Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda müthiş bir performans sergileyen Muğlaspor Briç Takımı, B Ligi ilk etap karşılaşmalarını lider tamamlayarak şampiyonluk yolunda adım attı.

2025 yılında gerçekleştirilen kategori seçmelerini 17. sırada tamamlayarak B Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan yeşil-beyazlı ekip, lige ağırlığını koydu. Muğlaspor, ilk etap müsabakaları sonucunda topladığı 176 bin 48 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Zirve takibinde heyecan tırmanırken, ilk etabın ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor 174 bin 19 puanla ikinci, Ataköy ise 172 bin 47 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda ilk dört sırayı elde edecek takımların adını en üst lig olan A Ligi'ne yazdıracağı organizasyonda gözler ikinci etaba çevrildi. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen ikinci etap müsabakaları, 3-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek.

Kritik ikinci etap müsabakaları öncesinde, Türkiye Briç Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Gökhan Uz ile Muğlaspor Briç Takımı Kaptanı Görkem Kaytan, kulüp binasını ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Briç Federasyonu tarafından kulüp adına hazırlanan özel plaket, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'a takdim edildi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Gökhan Uz, takımın kalitesine vurgu yaparak, "Kadrosunda üç milli sporcu bulunduran Muğlaspor Briç Takımımızın, Ağustos ayında gerçekleştirilecek ikinci etap karşılaşmalarının ardından B Ligi şampiyonluğuna ulaşacağına ve Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasındaki yerini alacağına inancımız tam" dedi.

2018 yılında Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Muğlaspor kadrosunda da yer alan Gökhan Uz ve Görkem Kaytan, geçmişteki başarıları tekrarlamak istediklerini belirterek, İzmir'deki müsabakaların ardından Muğla'ya şampiyonluk kupasıyla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Muğlaspor camiası, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Briç Takımı'na ikinci etap karşılaşmalarında başarılar dileyerek sporcularına olan güvenini tazeledi. - MUĞLA