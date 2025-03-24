Muğlaspor'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğlaspor'dan Şampiyonluk Mesajı

Muğlaspor\'dan Şampiyonluk Mesajı

Başkan Kıyanç, Muğlaspor'un şampiyonluğa giden yolda destek çağrısında bulundu.

24.03.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdüren Muğlaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, takımın başarısının planlı ve programlı çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar planlı ve programlı çalışmanın sonucunu gördüklerini vurgulayan Kıyanç, "Daha önce geriye düştüğümüzde de aynısını anlatmaya çalışıyorduk. Sabır, istikrar ve duruş gerektiren bir süreçten geçtik. Doğru bir ekip oluşturduğunuzda Allah da güzel günleri gösteriyor. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Bütün maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz ve planlama yapıyoruz. Rakiplerin ne yaptığına odaklanmıyoruz, çünkü biz kazandıkça onların puan kaybetmesi daha değerli hale geliyor. Şu an itibarıyla 6 puan öndeyiz ve averaj olarak da avantajlı durumdayız. Bu sebeple işi sıkı tutmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir dönem var ve dikkatimizi asla dağıtmamalıyız. 8 maç üst üste galibiyet almak kolay değil, futbolcularımızın verdiği bu mücadele taktire şayan. Son 6 maçta da aynı ciddiyetle devam edeceğiz" dedi.

"Bu başarıya herkesin ortak olmasını istiyoruz"

Takıma, şehirden beklenen desteğin tam olarak sağlanmadığını dile getiren Kıyanç, "Muğlaspor, bu şehrin adını taşıyan bir takım ve şampiyonluğa gidiyor. Ancak şehirde yeterince hareketlilik yok. Diğer gruplardaki takımlara baktığımızda, iki galibiyet alınca bile şehir ayaklanıyor, heyecan oluşuyor. Biz ise bu desteği yeterince göremiyoruz. Bu başarıya herkesin ortak olmasını istiyoruz. Takıma ciddi bir destek gerekiyor. Tribünlerde olamayanlar dahi dışarıdan izleyerek, takip ederek destek verebilir. Bu şehrin birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi şart. Gelin, bu başarıyı hep birlikte yaşayalım ve Muğlaspor'u hak ettiği yere taşıyalım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:41:32. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement