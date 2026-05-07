Muğlaspor-Elazığspor Finali FIFA Hakemiyle

Trendyol 1. Lig yolunda kritik randevuya çıkacak olan Muğlaspor'un, Elazığspor ile oynayacağı play-off finalini FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Nesine 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor pazar günü saat 19.00'da Bursa'da karşı karşıya gelecek. Kazanan tarafın bir üst lige yükseleceği finalin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu kritik müsabakada TFF, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'i görevlendirdi. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.
Muğlaspor camiası ve taraftarlar, finale önemli bir hakemin atanmasını memnuniyetle karşıladı. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak kupa sevinci yaşamak ve Muğla'ya bir üst lig gururunu yaşatmak istiyor. - MUĞLA
