Muğlaspor-Elazığspor Finali FIFA Hakemiyle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor-Elazığspor Finali FIFA Hakemiyle

07.05.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Elazığspor ile play-off finalinde Türkiye'yi temsil edecek FIFA hakemle mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig yolunda kritik randevuya çıkacak olan Muğlaspor'un, Elazığspor ile oynayacağı play-off finalini FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor pazar günü saat 19.00'da Bursa'da karşı karşıya gelecek. Kazanan tarafın bir üst lige yükseleceği finalin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu kritik müsabakada TFF, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'i görevlendirdi. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Muğlaspor camiası ve taraftarlar, finale önemli bir hakemin atanmasını memnuniyetle karşıladı. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak kupa sevinci yaşamak ve Muğla'ya bir üst lig gururunu yaşatmak istiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor-Elazığspor Finali FIFA Hakemiyle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
13:03
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:15:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğlaspor-Elazığspor Finali FIFA Hakemiyle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.