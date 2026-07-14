Muğlaspor, Göztepe'den Bouajila'yı Kiraladı - Son Dakika
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Muğlaspor, Göztepe'den Bouajila'yı Kiraladı

Muğlaspor, Göztepe\'den Bouajila\'yı Kiraladı
14.07.2026 11:16
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Muğlaspor, Göztepe'den 18 yaşındaki forvet Salem Bouajila'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, daha önce kulübüyle anlaşmaya vardığı Göztepe forması giyen 18 yaşındaki Tunuslu forvet Salem Bouajila'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi Göztepe'yle işbirliği anlaşması yapan yeşil-beyazlı ekip, İzmir temsilcisinden ilk transferini gerçekleştirdi. Kariyerinde HJK Klubi 04, SV Ried II, Göztepe U19 ve Göztepe takımlarında görev yapan Bouajila, yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için mücadele edecek.

Genç futbolcu, geçen sezon Göztepe U19 formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 14 gol kaydederken, Süper Lig'de de 4 maçta görev aldı. Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, "Transfer sürecindeki iş birliği ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı Göztepe Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Salem Bouajila'ya yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Öte yandan Muğlaspor, takımdan ayrılan Semih Karadeniz ve İsa Güler'e teşekkür mesajı yayınladı. Semih transferde Kütahyaspor'a imza attı.

Kaynak: DHA

Futbol, Salem, Yaşam, Spor, Son Dakika

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