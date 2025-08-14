Muğlaspor, Kartepe\'de Sezona Hazırlanıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona hazırlanan ligin yeni ekibi Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim takımın Kartepe kampına çıkarma yaptı. Yeşil-beyazlılarda Başkan Kıyanç, Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, antrenmanı izleyip Sportif Direktör Tolga Tağ ve Teknik Direktör Besim Durmuş'la görüştükten sonra takımın Kartepe'de kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Menaf Kıyanç, takıma yaptığı konuşmada, "Bu camia büyük hedeflere yürüyen, kenetlendikçe güçlenen bir aile. Hepinize sakatlıksız, başarılı ve mücadele ruhu yüksek bir sezon diliyorum. Altyapı anlamında da ciddi atılımlar yapıyoruz. Altyapımızdaki çocuklar siz abilerini örnek alıyor. Onlara hem saha içinde hem saha dışında iyi birer rol model olun, Muğlaspor forması altında mücadele etmenin ne demek olduğunu gösterin" dedi.