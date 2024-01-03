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Muğlaspor, liderlik yolunda büyük fırsatı değerlendirmek istiyor - Son Dakika
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Muğlaspor, liderlik yolunda büyük fırsatı değerlendirmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta namağlup lider Muğlaspor, ilk yarının son maçı ile ikinci yarının ilk iki maçını, toplam üç maçı sahasında oynayacak. Muğlaspor, 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik alarak 30 puan topladı ve en yakın rakibine 4 puan fark attı. İlk devrenin son maçını sahasında oynayacak olan Muğlaspor, ardından ikinci devrenin ilk iki maçını da sahasında oynayarak şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat yakalamak istiyor.

Muğlaspor, liderlik yolunda büyük fırsatı değerlendirmek istiyor
03.01.2024 - 12:37,
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Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta namağlup lider Muğlaspor, ilk yarının son maçı ile ikinci yarının ilk iki maçını, toplam üç maçı sahasında oynayacak.

Yeşil beyazlılar, lige iki deplasman karşılaşması ile başlamıştı. Oyununu her geçen hafta geliştiren Muğlaspor 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik alarak 30 puan topladı ve en yakın rakibine 4 puan fark attı. Yeşil beyazlılar, ilk devrenin son maçını sahasında, grupta 24 puanla üçüncü sıradaki Kumluca Belediyespor'a karşı oynayacak. Aranın ardından ikinci devrenin ilk iki maçını sahasında oynayacak yeşil beyazlılar, şampiyonluk yolunda bu büyük fırsatı değerlendirmek istiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Kumluca Belediyespor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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