Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor'u 5-0 yenen oyuncularını kutladı - Son Dakika
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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor'u 5-0 yenen oyuncularını kutladı

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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor\'u 5-0 yenen oyuncularını kutladı
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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor\'u 5-0 yenen oyuncularını kutladı
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Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından oyuncularını tebrik etti. Koşukavak, 8. dakikada öne geçmelerine rağmen yaklaşık 20 dakika oyunu kontrol edemediklerini, yine de oyuncularının ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, maçın büyük bölümünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, İstanbulspor'daki teknik direktör değişikliğinin rakibin oyun planını tahmin etmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

Maça iyi başladıklarını ve 8. dakikada öne geçtiklerini aktaran Yalçın Koşukavak, ilk golün ardından yaklaşık 20 dakika boyunca oyunu kontrol etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Devre arasına 3-0 önde girdiklerini belirten Koşukavak, ikinci yarının başında buldukları golle farkı 4'e çıkardıklarını, ardından bir gol daha atarak karşılaşmayı 5-0 kazandıklarını kaydetti.

Yalçın Koşukavak, şöyle konuştu:

"Kolay maç yok. Ligin boyu kısaldıkça farklı işler olur. Farklı takımlar daha dirençli hale gelir. Sadece bir galibiyet aldık. Geçen haftaki galibiyetin anlamlı olması adına bizim için önemliydi. Oyuncularım ciddiyetini korudu. Skor 5-0'da olsa oyunun içindeydiler. İyi savunma yaptılar. Sadece 1-0'dan sonra bir 20 dakika oyunu kontrol edemedik. Bütün negatif söyleyeceğim şey bu."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali ise farklı yenilğiye rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Pirali Ali, İstanbulspor'un ligi daha iyi bir konumda tamamlaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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