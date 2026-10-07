Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, Karagümrük ve Bursaspor'dan iyi skor istiyor - Son Dakika
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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, Karagümrük ve Bursaspor'dan iyi skor istiyor

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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, Karagümrük ve Bursaspor\'dan iyi skor istiyor
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Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, milli aranın ardından ligin iddialı takımlarıyla zorlu bir periyoda girildiğini söyledi. Koşukavak, Karagümrük deplasmanı ve Bursaspor maçında iyi skorlar almak istediklerini, sakat oyuncuları olduğunu belirtti.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, milli aranın ardından ligin iddialı takımlarıyla karşılaşacaklarını ve zorlu bir periyoda girdiklerini belirterek, "İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, milli aranın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kemal Dirikan Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Ege temsilcisinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Koşukavak, "Milli arada hazır olmayan, fiziksel hazırlığı olmayan oyuncularımız vardı. Onlar açısından iyi oldu. İki tane hazırlık maçı oynadık. Ligde milli aradan sonra ligin iddialı takımlarıyla oynayacağız. Hazırlanıyoruz. İlk maç İstanbul Karagümrük deplasmanı. Üç günde dört günde bir oynayacağız. Zor bir periyoda giriyoruz. İnşallah umut ettiğimiz gibi çıkarız bu periyottan. Karagümrük zor deplasman. Oyuncu kadrosu çok güçlü. Pazar günü Karagümrük deplasmanı, Perşembe günü Bursaspor'la içeride. Sakat oyuncularımız var. Bu iki rakip çok zor" ifadelerini kullandı.

"İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz"

Sakatlıkları devam eden oyuncularla ilgili de bilgi veren 53 yaşındaki teknik adam, "Göztepe hazırlık maçında da Selim'in bir arka adalesinde problem oldu. Bilal sakat. Ufak tefek maça kadar geçecek birkaç problemimiz daha var. O yüzden ilk maç pazar günü Karagümrük deplasmanı, sonra içeride Bursa. İnşallah ikisine de sonra da bir Manisa deplasmanı. Yani dört maç oynayacağız. Herhalde 20 günde dört maç oynayacağız. Sıkışık bir periyot ve zorlu rakipler. İnşallah umut ettiğimiz gibi iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Yalçın KoşukavakBursasporSporSon Dakika

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