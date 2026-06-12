Muğlaspor'un Şampiyon İkilisi Erzincanspor'a Geçti - Son Dakika
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Muğlaspor'un Şampiyon İkilisi Erzincanspor'a Geçti

Muğlaspor\'un Şampiyon İkilisi Erzincanspor\'a Geçti
12.06.2026 11:22
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Muğlaspor'un kalecisi İsmet Yumakoğulları ve orta saha Abdurrahman Canlı, Erzincanspor ile anlaştı.

1'inci Lig'e yükseldikten sonra kongre sürecine odaklanan Muğlaspor'un iki şampiyon oyuncusu transferde Erzincanspor'la anlaştı. Yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları'yla orta saha Abdurrahman Canlı'nın yeni durağı iddialı bir kadro kuran Erzincan ekibi oldu. Geçen sezon Elazığspor'la Bursa'da oynanan Play-Off finalinde seri penaltılarda 3 penaltı kurtararak takımını 1'inci Lig'e taşıyan kaleci İsmet kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu Muğla'da kazanmıştı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'un Şampiyon İkilisi Erzincanspor'a Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Yardımcı Pınar Yardımcı:
    yine mi başka takıma gidiyor! bu adamlar hiç bişey ögrenmiyo mu şampiyonluk kazandığında takımda kalınır ki layık karşılık bulunsun! ama yok direkt başka yere gidip para kazanmaya çalışıyo çok üzücü! 0 0 Yanıtla
  • Engin Rüzgar Engin Rüzgar:
    şampiyonluk sonrası bu tür ayrılıklar normal yani oyuncu ister daha iyi ligde oynamak ister daha çok para almak Erzincanspor güzel bir adım atıyor böylece kimseye kötü gözle bakmaya gerek yok hepsi işin doğası 0 0 Yanıtla
  • Orhan Yücel Orhan Yücel:
    hayvanlara işkence yapan insanlar var bi tarafta da futbolcuları transfer ediyo birisi futbol oynuyo birisi acı çekiyo kim kimi umursuyo artık 0 0 Yanıtla
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