Muğlaspor, Vanspor'la 2-2 Berabere Kalıp Çıkış Serisini Sürdürdü

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Ömer Yasin Gezer

MUĞLASPOR: Ekrem - Bilal (Dk. 75 Ahmet Engin), Yiğit, Mago, Ali Barak (Dk. 66 Oğuzhan), Diarra (Dk. 78 Osundina), Çelhaka, Buluthan (Dk. 66 Sissoko), Poyraz (Dk. 66 Camaj), Avramovski, Yasin

VAN SPOR FK: Abdulsamet - Mehmet Manış (Dk. 73 Celal), Sinan, Oulare, Faruk, Alhalft (Dk. 78 Kadir), Mehmet Özcan (Dk. 73 Hikmet), Özkan, Yenne (Dk. 79 Furkan), Bardhi, İlkan (Dk. 61 Ozan)

GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 55 Bardhi (Vanspor), Dk. 39 Yasin, Dk. 89 Osundina (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Yiğit, Bilal, Çelhaka, Mago (Muğlaspor), İlkan, Mehmet Özcan, Faruk (Vanspor)

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste iki maçını kazanıp çıkışa geçen Muğlaspor, tadilatı tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda Vanspor'u konuk etti. Karşılıklı atılan gollerin ardından müsabaka 2-2 berabere tamamlandı. Konuk Van Spor FK, 12'nci dakikada Bardhi'nin golüyle öne geçti: 0-1. Muğlaspor, 39'uncu dakikada Yasin'le rakiine karşılık verdi: 1-1. İlk devre 1-1 berabere biterken, Van Spor FK, 55'inci dakikada Bardhi ile bir gol daha buldu: 1-2. Müsabakanın 89'uncu dakikasında Osundina tabelayı eşitledi: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, müsabaka 2-2 berabere tamamlandı. Öte yandan 35'inci dakikada Van Spor FK, İlkan'la penaltı atışından yararlanamadı.