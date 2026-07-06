Muhammed Fatih Lord'dan Dünya Kupası'nda Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhammed Fatih Lord'dan Dünya Kupası'nda Büyük Başarı

Muhammed Fatih Lord\'dan Dünya Kupası\'nda Büyük Başarı
06.07.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, 2026 CMAS Dünya Kupası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Karabüklü milli sporcu Muhammed Fatih Lord, İzmir'de düzenlenen 2026 CMAS Dünya Kupası'nda elde ettiği 3 altın ve 1 gümüş madalyayla büyük bir başarıya imza attı.

2026 CMAS Dünya Kupası'nda mücadele eden Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, gösterdiği üstün performansla 3 dünya şampiyonluğu ve 1 dünya ikinciliği kazanarak hem Türkiye'yi hem de Karabük'ü gururlandırdı.

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken Muhammed Fatih Lord, uzun süredir antrenörü Kahraman Demir yönetiminde sürdürdüğü yoğun hazırlık sürecinin karşılığını Dünya Kupası'nda aldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanlarla şampiyonaya hazırlanan genç sporcu, yüzme branşında elde ettiği derecelerle uluslararası arenada adından söz ettirdi. Büyük şehirlerin güçlü kulüpleriyle mücadele eden Lord, başarısıyla Karabük spor tarihine adını yazdırdı.

Antrenör Kahraman Demir ise genç sporcunun başarısının yıllar süren disiplinli çalışma, özveri ve sabrın ürünü olduğunu belirterek, Muhammed Fatih Lord'un gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Karabük spor camiasında büyük sevinç oluşturan başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olurken, Muhammed Fatih Lord'un elde ettiği dereceler kentte gururla karşılandı.

2026 CMAS Dünya Kupası'nı 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamlayan Muhammed Fatih Lord, Türkiye'nin su altı sporlarındaki uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Gümüş, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Fatih Lord'dan Dünya Kupası'nda Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Çanakkale’de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Demirtaş’tan Rojin Kabaiş’in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz

11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 12:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Muhammed Fatih Lord'dan Dünya Kupası'nda Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.