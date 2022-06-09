Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı - Son Dakika
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Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı

09.06.2022 21:52
Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Professional Footballers Association tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

PFA tarafından verilen ödüllerde İngiltere Premier Lig'de yılın 11'i şöyle oluştu:

" Alisson, Cancelo, Van Dijk, Rüdiger, Alexander-Arnold, de Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, Salah, Mane, Ronaldo."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Muhammed Salah, Liverpool, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı - Son Dakika

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