Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a Bergama Belediyespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça, bin 500 TL olan para cezasını da bin TL'ye indirdi.

Konuyla ilgili Belediye Kütahyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Muhammed Arslantaş'ın 3 maçlık almış olduğu men cezasına Kulübümüzün Tahkim Kuruluna yapmış olduğunu itiraz sonrasında oyuncumuzun 3 maçlık cezası 2 maça, bin 500 TL olan para cezası ise 1.000 TL'ye indirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA