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Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi - Son Dakika

Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

18.02.2022 10:14
Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a Bergama Belediyespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça, bin 500 TL olan para cezasını da bin TL'ye indirdi.

Tahkim Kurulu, Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a Bergama Belediyespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça, bin 500 TL olan para cezasını da bin TL'ye indirdi.

Konuyla ilgili Belediye Kütahyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Muhammed Arslantaş'ın 3 maçlık almış olduğu men cezasına Kulübümüzün Tahkim Kuruluna yapmış olduğunu itiraz sonrasında oyuncumuzun 3 maçlık cezası 2 maça, bin 500 TL olan para cezası ise 1.000 TL'ye indirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

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Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Para Cezası, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi - Son Dakika Spor


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