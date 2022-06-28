Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika
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Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

28.06.2022 21:33
Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu, grup maçlarında önce Levan Metreveli Vartanov'u 7-2; daha sonra ise Cezayirli Salah Eddine Kateb'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Studd Obispado Morris'i 10-0 ile geçen Karavuş, finale adını yazdırdı. Grup maçında 7-2 mağlup ettiği İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, finalde 9-2 yenen Karavuş, şampiyon oldu.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti. Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika
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