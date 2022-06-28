Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu, grup maçlarında önce Levan Metreveli Vartanov'u 7-2; daha sonra ise Cezayirli Salah Eddine Kateb'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Studd Obispado Morris'i 10-0 ile geçen Karavuş, finale adını yazdırdı. Grup maçında 7-2 mağlup ettiği İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, finalde 9-2 yenen Karavuş, şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Son Dakika

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